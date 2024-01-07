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أحمد جودة - القاهرة -

قال طارق السعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن منتخب مصر الأول قادر على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار ونملك اللاعبين والامكانيات الرائعة التي تؤهله للفوز باللقب خارج الأرض.

نجم الكرة المصرية: محمد صلاح مش الأفضل فى العالم.. ولكن

وقال طارق السعيد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يملك العديد من اللاعبين المميزين ويستطيع الفراعنه تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية..

واضاف:" يمكن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مش أفضل لاعب مهاري فى تاريخ مصر، ولكن يظل هو أكثر لاعب حاسم في منتخب مصر والعالم.

وأتم:" أتمني تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بجانب أيضا تتويج محمد صلاح باللقب لأنه يحتاج ذلك.