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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة القدم بقوة وحماس للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي ستقام في كوت ديفوار وتنطلق في 13 من يناير الجاري.

وفي إطار استعدادات منتخب مصر لهذه البطولة، سوف يخوض مباراة ودية مهمة أمام منتخب تنزانيا.

القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع منتخب تنزانيا.

تردد قناة ON Time sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا

وتعتبر المباراة الودية أمام تنزانيا فرصة مثالية للمنتخب المصري لاختبار قوته وتجربة تشكيلته الحالية قبل المنافسة الرسمية في البطولة القارية.

قائمة منتخب مصر أمام تنزانيا

القنوات الناقلة مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تضم قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة إفريقيا 27 لاعبًا، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، قائمة منتخب مصر امام تنزانيا، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجولة الأولى: مصر vs موزمبيق – 14 يناير الجاري.

الجولة الثانية: مصر vs غانا – 18 يناير الجاري.

الجولة الثالثة: مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير الجاري.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد- محمد صلاح.

تاريخ منتخب مصر أمام تنزانيا

يعد منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي، للفوز ببطولة أمم إفريقيا، حيث يمتلك في رصيده 7 ألقاب أعوام 1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010.