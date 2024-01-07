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أحمد جودة - القاهرة -



قال سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق أن قائمة منتخب مصر معقولة والمنتخب الوطني يمتلك حظوظ في كأس الأمم الإفريقية.

سامي الشيشيني ل "دوت الخليج الرياضي":"قائمة منتخب مصر معقولة والمنتخب الوطني يمتلك حظوظ في أمم إفريقيا

وأكد سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي":"كنت اتمني تواجد محمد بسام ومحمد عواد في القائمة النهائية لمنتخب مصر ولكن دخول ياسر إبراهيم عقب إصابة أسامة جلال كان مهم للغاية".

وأكمل: "منتخب مصر يمتلك حظوظ في البطولة مثل 7 أو 8 منتخبات مشاركين في البطولة وهما كوت ديفوار وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب حظوظهم في البطولة أعلي لأنهم يمتلكون لاعبين محترفين أعلي".

وتابع: "المنتخبات العربية تمتلك حظوظ في كأس الأمم الإفريقية مثل المنتخبات الأفريقية ".

وأضاف: "من قوة المنتخبات أري أنه لا يوجد منتخب سيكون حصان أسود في البطولة القادمة".

واختتم: "بطولة منذ فترة دائما المنتخبات الكبيرة تحصل على هذه البطولة وأري أنه لا يوجد حصان أسود في هذه البطولة".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في كوت ديفوار يوم 13 يناير القادم بمباراة الافتتاح منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو.