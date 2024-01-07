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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر ومنتخب تنزانيا، مساء اليوم الأحد، وتكون هذه المباراة ودية، وتأتي ضمن استعدادت المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي ستقام في كوت ديفوار وتنطلق في 13 من يناير الجاري.

وفي إطار استعدادات منتخب مصر لهذه البطولة، سوف يخوض مباراة ودية مهمة أمام منتخب تنزانيا.

قبل كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا وموعدها

قبل كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا وموعدها

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع منتخب تنزانيا.

تردد قناة ON Time sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا

وتعتبر المباراة الودية أمام تنزانيا فرصة مثالية للمنتخب المصري لاختبار قوته وتجربة تشكيلته الحالية قبل المنافسة الرسمية في البطولة القارية.

قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة إفريقيا

قبل كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا وموعدها

تضم قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة إفريقيا 27 لاعبًا، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، قائمة منتخب مصر امام تنزانيا، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجولة الأولى: مصر vs موزمبيق – 14 يناير الجاري.

الجولة الثانية: مصر vs غانا – 18 يناير الجاري.

الجولة الثالثة: مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير الجاري.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا