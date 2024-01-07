نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز أمام أرندانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق مشاهدة الميرنجي في معرفة موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز أمام أرندانا بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "إل مونتسيلو" في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز أمام أرندانا

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد موعدًا ناريًا مع نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل 10-1-2024 على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، وذلك في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء المقبل، عبر قنواتها، وتحديدًا SSC 1HD.