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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي، أن هدفه في الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هو أغلى هدف في مسيرته الكروية.

افشة يكشف افضل أهدافه مع النادي الاهلي



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: "مباراة نهائي القرن صعبة بكل تفاصيلها ولم نكن في أفضل حالاتنا ولكن مثل هذه المباريات تنتهي بالشكل هذا".



وأكمل: "حصلت علي افضل لاعب في نهائي القرن وأفضل هدف وتكرر الأمر في النهائي التالي أمام كايزر تشيفز ولو كانت هناك حفلات الكاف لحصلت علي افضل هدف ولكن ظروف كورونا منعت ذلك".

واختتم: "هدف شيكابالا في المباراة النهائية صعب وجميل جدا ودائما بيعملها ورجله غريبة يشبه ميسي".



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية على الأراضي الإماراتية.