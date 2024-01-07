نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة الإماراتي: مشاركة الزمالك ستزيد من قيمة البطولة تسويقيًا وجماهيريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سعيد مبارك، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، أن اسم الزمالك كبير في الوطن العربي وإفريقيا، وأن مشاركته في بطولة نادي الوحدة الإماراتي ستزيد من قيمة البطولة جماهيريا وفنيا، لشعبية الأبيض الكبيرة في مصر والوطن العربي.

الوحدة الإماراتي: مشاركة الزمالك ستزيد من قيمة البطولة تسويقيًا وجماهيريًا



وقال مبارك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "مشاركة الزمالك ستزيد البطولة من الناحية الجماهيرية والتسويقية والفنية، ونشكر كابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة على موافقته للمشاركة في البطولة".



وأضاف: "نسعى لتقديم كافة التسهيلات لجماهير نادي الزمالك للحضور في البطولة ولذلك قمنا بتخفيض أسعار التذاكر".



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.