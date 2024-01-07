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أحمد جودة - القاهرة -

قال طارق يحيي المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن منتخب مصر قادر على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار خلال الشهر الحالي.

نجم الزمالك السابق: منتخب مصر يمتلك أفضل لاعب فى العالم

وقال طارق يحيي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يملك أفضل اللاعبين فى إفريقيا، وقادرين على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولا بد أن يكون هناك ثقة أننا تستطيع تحقيق البطولة هذا العام فى كوت ديفوار.

واضاف:" منتخب مصر يملك أفضل لاعب فى العالم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ويملك محمود حسن ترزيجيه الذي لا يوجد لاعب فى إمكانياته.

وأتم حديثه قائلًا:" أيضا منتخب مصر يملك احمد سيد زيزو نجم الزمالك وأري أنه أفضل لاعب داخل إفريقيا.