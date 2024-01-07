نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النجم الساحلي ضد الاولمبي الباجي في كأس السوبر التونسي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم التونسية، نحو موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأولمبي الباجي في كأس السوبر التونسي 2024، والقنوات الناقلة لها.
متي موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأولمبي الباجي في كأس السوبر التونسي؟
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي ضد نظيره نادي الأولمبي الباجي مساء اليوم الأحد 7 يناير 2024، في نهائي كأس السوبر التونسي.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.
تنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي ضد الأولمبي الباجي في نهائي كأس السوبر التونسي موسم 2023-2024.
تردد قناة الكاس 3 على عربسات
إسم القناة: Al Kass Three
معدل الترميز 27500
التردد 12245
معامل تصويب الخطا 3/4
القمر الصناعي عرب سات-arabsat
تردد قناة الكاس 3 على نايل سات 2021
إسم القناة: Al Kass Three
معدل الترميز 27500
التردد 11919
معامل تصويب الخطا 3/4
القمر الصناعي نايل سات-nilesat
القمر: Hotbird 13G 13 شرق
التردد: 12149
الاستقطاب: 27500
الترميز: 3/4
القمر: Badr 4 26 شرق
التردد: 12643
الاستقطاب: 27500
الترميز: 5/6