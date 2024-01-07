نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النجم الساحلي ضد الاولمبي الباجي في كأس السوبر التونسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم التونسية، نحو موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأولمبي الباجي في كأس السوبر التونسي 2024، والقنوات الناقلة لها.

متي موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأولمبي الباجي في كأس السوبر التونسي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي ضد نظيره نادي الأولمبي الباجي مساء اليوم الأحد 7 يناير 2024، في نهائي كأس السوبر التونسي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي ضد الأولمبي الباجي في نهائي كأس السوبر التونسي موسم 2023-2024.

تردد قناة الكاس 3 على عربسات

إسم القناة: Al Kass Three

معدل الترميز 27500

التردد 12245

معامل تصويب الخطا 3/4

القمر الصناعي عرب سات-arabsat

تردد قناة الكاس 3 على نايل سات 2021

إسم القناة: Al Kass Three

معدل الترميز 27500

التردد 11919

معامل تصويب الخطا 3/4

القمر الصناعي نايل سات-nilesat

القمر: Hotbird 13G 13 شرق

التردد: 12149‪

الاستقطاب: 27500‪

الترميز: 3/4

القمر: Badr 4 26 شرق

التردد: 12643‪

الاستقطاب: 27500‪

الترميز: 5/6