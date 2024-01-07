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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين تعاهدوا على الرد بكل قوة على من حاول التقليل من قدراتهم قبل كأس العالم للأندية، وكان هناك إصرار على إسعاد الجماهير خلال البطولة.

افشة يوضح تعليمات كولر للاعبي الاهلي في مونديال الأندية

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: "مبارة فلومينينسي كانت صعبة وبالفعل قصرنا لأننا أهدرنا فرص عديدة ولكن النتيجة الإجمالية أننا حصلنا على البرونزية وهو ما ساعدنا على الفوز بكأس السوبر".



وتابع: "لا أحب المشاكل أو الأزمات وسبق لي الجلوس مع المدير الفني خلال الموسم الماضي، وطلبت منه معرفة ما ينقصني وانا بشكل عام اتدرب جيدا لأن هذه شخصيتي وسبق لي اللعب في مركز ٨ مع أكثر من مدير فني".



وواصل: "كولر طلب مني أن أدافع مثل اليو ديانج وحمدي فتحي وكنت أدافع بواقع ٧٠٪‏ واهاجم ٣٠٪‏ وتواجدت في كل المباريات، خضنا نحو ٦٠ مواجهة لم أخرج من القائمة سوى في مواجهة واحدة".

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية على الأراضي الإماراتية.