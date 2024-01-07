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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أنه لا وجود لفكرة التشبع بين اللاعبين، وأن الفريق ينجح في تجاوز أزماته ويعالجها بشكل احترافي، وهو ما حدث بعد خسارة لقبي كأس السوبر الافريقي والدوري الافريقي لينهض اللاعبين ويحققوا نجاحات ملموسة.

افشة يعلق على مقولة تشبع لاعبي الأهلي بالبطولات

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: "الفريق خسر بطولتين في بداية الموسم لكنه نهض سريعًا، وهو ما يترجم عبارته الشهيرة الخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعد كده".



وأضاف: "كأس العالم للأندية له أجواء مختلفة بفضل الإمكانيات والملاعب، والأهلي لا يمكن أن تعانده لأن الرد يكون قاسيا في الملعب".



وواصل: "اقمنا معسكر طويل وهدفنا كان نهائي كأس العالم للأندية وقد ضاعت الفرصة منا في الملعب وجمهورنا دعمنا بقوة".



واختتم: "كنت مندهش في لقاء اتحاد جدة بسبب وجود مساحات كبيرة يمكن اللعب عليها وكنت قد تعاهدنا على الفوز".