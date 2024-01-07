تشكيل النجم الساحلي التوقع لمواجهة الاولمبي الباجي في كأس السوبر التونسي

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أحمد جودة - القاهرة -

أستقر عماد بن يونس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة الأولمبي الباجي مساء اليوم 7 يناير 2024، في نهائي كأس السوبر التونسي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل النجم الساحلي المتوقع لمواجهة الأولمبي الباجي؟

في حراسة المرمي: علي الجمل

في خط الدفاع: لؤي بن حسين -حمزة الجلاصي - صالح الغدامسي - حسام بن علي

في خط الوسط: سيديبي - جاك مبي - أسامة عبيد - ياسين الشماخي

في خط الهجوم: يوسف العبدلي وفيني بونغا

يتصدر نادي النجم الساحلي صدارة الدوري التونسي برصيد 25نقطة، بينما ياتي نادي الأولمبي الباجي في المركز الخامس برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري التونسي موسم 2023-2024.