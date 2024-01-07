نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف الأهلي النهائي من صفقة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تداولت منصات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة أنباء عن انتهاء إدارة النادي الأهلي، من حسم صفقة المعاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم نادي سيريوس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتخطط إدارة القلعة الحمراء في حسم تلك الصفقة بأسرع وقت لحل أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى وتراجع مستوى بعض لاعبي خط الهجوم.

- حقيقة مفاوضات الأهلي وأبو علي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي لم يتمم التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، كما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أرسل عرضه الأخير إلى سيريوس السويدي بقيمة 1.7 مليون دولار، ولكن النادي السويدي طلب الحصول على 2.4 مليون دولار".

وأختتم أمير هشام: "التفاوض لا يزال مستمر بين الناديين في الوقت الحالي، وخلال 48 ساعة ستضح الرؤية بشكل كامل، سواء بحسم الصفقة من عدمها".