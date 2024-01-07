نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يقود الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة هيديرسفيلد تاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستأنف اليوم باقي مباريات الجولة الثالثة، من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وذلك بمواجهات مثيرة وحماسية في البطولة.

وينتظر متابعي ومشجعي مانشستر سيتي، مباراة فريقهم أمام هيديرسفيلد تاون، والتي ستقام على ملعب الاتحاد معقل أصحاب القمصان السماوية.

واستطاع مانشستر سيتي التفوق في مباراته الاخيرة في المسابقة على حساب شيلفيد يونايتد بثنائية نظيفة، ليواصل نتائجه الايجابية بعد العودة من بطولة مونديال العالم للأندية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة هيديرسفيلد

حراسة المرمى: ستيفان اورتيجا.

خط الدفاع: جوسكو جفارديول، ناثان آكي، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

وسط الملعب: كوفاسيتش، ميكا هاميلتون، فيل فودين.

الهجوم: جاك جريليتش، جوليان ألفاريز، هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام هيديرسفيلد في كأس الاتحاد الانجليزي

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وهيديرسفيلد

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي.