نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس مابولولو.. الأهلي يستقر على بديل صفقة وسام أبو علي حال فشل المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة النادي الأهلي، بعض الحلول المناسبة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حال فشل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، نجم خط هجوم نادي بيريوس السويدي، لحل أزمة الهجوم.



وتشهد المفاوضات مؤخرا يين الطرفين، بعض الخلافات بسبب مغالاة النادي السويدي في طلباتهم لرحيل اللاعب خلال انتقالات يناير.

- الأهلي يحدد بديل أبو علي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الأهلي في حال فشل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، سوف يتجه لخيار محلي".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أنتوني موديست مهاجم الفريق مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وحال فشل ضم أبو علي، لن يتم التعاقد مع أي لاعب أجنبي في يناير".

واختتم:" أن النجم الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، خارج الحسابات".