نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يحسم مصير مابولولو من الرحيل وموقف الزمالك من هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم داخل زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تألق العديد من نجوم الفريق هذا الموسم.

ودخل الأنجولي كريستوفر مابولولو دائرة اهتمام قطبي الكرة المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وصرح محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري:" أن فكرة التخلي عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتحديدًا مابولولو غير مطروحة، والقرارات في النادي تكون بالأغلبية".

وأشار سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك لم يرسل أي عروض للتعاقد مع هشام صلاح جناح الفريق، حتى الآن".

وأردف محمد أحمد سلامة: "نبحث في المقام الأول مصلحة النادي، وحال وصول عروض لأي لاعب وكان لديه الرغبة في الرحيل، سيتم مناقشة العرض حال وجود بديل".

واختتم سلامة: "الاتحاد السكندري سوف يناقش مع طارق العشري المدير الفني، ملف الصفقات الجديدة، ولكن في كل الأحوال الصفقات في يناير تكون محدودة، ونسعى للإستمرار في المراكز المتقدمة بالدوري".