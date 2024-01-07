نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-1-2024 في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد محبو مشاهدة الدوري الإيطالي، معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-1-2024، حيث ستقام خمس مباريات ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الكالتشيو.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إمبولي ضد ميلان – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أودينيزي ضد لاتسيو – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تورينو ضد نابولي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ساليرنيتانا ضد يوفنتوس – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

روما ضد أتلانتا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأحد، عبر قنواتها.