نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الايطالي 2023-2024 قبل لقاءات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو.

وتقام خمس مباريات اليوم الأحد 7-1-2024 في الدوري الإيطالي، وتعد أبرز مواجهات اليوم، لقاء ميلان ضد إمبولي، ويوفنتوس ضد ساليرنيتانا، وروما ضد أتالانتا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

إمبولي ضد ميلان – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أودينيزي ضد لاتسيو – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تورينو ضد نابولي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ساليرنيتانا ضد يوفنتوس – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

روما ضد أتلانتا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل لقاءات اليوم الأحد

يحتل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ويأتي في المركز الثاني دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو برصيد 9 أهداف، فيما يأتي أوليفيه جيرو مهاجم ميلان في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان: 16 هدف.

دومينيكو بيراردي، ساسولو: 9 أهداف.

أوليفيه جيرو، إي سي ميلان: 8 أهداف.

ماتياس سولي، فروزينوني: 8 أهداف.

ألبرت جودموندسون، جنوي: 8 أهداف.

روميلو لوكاكو، روما: 8 أهداف.

فيكتور أوسيمين، نابولي: 7 أهداف.

جوشوا زيركزي، بولونيا: 7 أهداف.

ماركوس تورام، إنتر ميلان: 7 أهداف.

أديمولا لوكمان، أتالانتا: 7 أهداف.

أندريا بينامونتي، ساسولو: 7 أهداف.