نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الاحد 7-1-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يوجد تنافس شرس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خاصة بين فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس ويأتي خلفهما إي سي ميلان، لذلك يرغب متابعو كرة القدم، في معرفة جدول ترتيب الكالتشيو قبل مباريات اليوم الأحد 7-1-2024.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

1- إنتر ميلان: 48 نقطة.

2- يوفنتوس: 43 نقطة.

3- ميلان: 36 نقطة.

4- فيورنتينا: 33 نقطة.

5- بولونيا: 32 نقطة.

6- أتالانتا: 29 نقطة.

7- روما: 20 نقطة.

8- نابولي: 28 نقطة.

9- لاتسيو: 27 نقطة.

10- مونزا: 25 نقطة.

11- تورينو: 24 نقطة.

12- جنوي: 21 نقطة.

13- ليتشي: 21 نقطة.

14- ساسولو: 19 نقطة.

15- فروزينوني: 19 نقطة.

16- أودينيزي: 17 نقطة.

17- كالياري: 15 نقطة.

18- هيلاس فيرونا: 14 نقطة.

19- إمبولي: 13 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 12 نقطة.