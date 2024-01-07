نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. مانشستر يونايتد يطارد موهبة بالاس.. وهندرسون يرغب في العودة إلى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 07-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

جوردان هندرسون يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي

يريد لاعب خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، 33 عامًا، العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من نادي الاتفاق السعودي وسيفكر بجدية في أي عروض يتلقاها النادي هذا الشهر. (ديلي ميل)

ومن المتوقع أن يبقى كونور غالاغر في تشيلسي هذا الشهر على الرغم من اهتمام توتنهام بلاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا. (ميرور)

يمكن أن ينتقل تشيلسي من أجل هندرسون، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من احتمالية انتقال جالاجر. (فوتبول لندن)

يهتم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع لاعب خط وسط كريستال بالاس الفرنسي مايكل أوليس، 22 عامًا، ويمكنه استخدام المدافع الإنجليزي آرون وان بيساكا، 26 عامًا، كجزء من صفقة تبادل. (ديلي ستار)

يبحث وولفرهامبتون عن تحركات الإعارة في فترة الانتقالات لشهر يناير، مع مهاجم وست هام الإنجليزي داني إنجز، 31 عامًا، من بين أولوياتهم. (تلجراف)

إيفرتون يرغب في ضم المجبري

يحاول إيفرتون مباغتة إشبيلية في محاولة للتعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي هانيبال المجبري البالغ من العمر 20 عامًا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد. (فابريزيو رومانو)

يفكر وست هام في ضم أياكس والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، 26 عامًا. (الصن)

يرغب مانشستر سيتي في الانتظار حتى الصيف قبل محاولة التعاقد مع لاعب خط وسط بايرن ميونيخ البالغ من العمر 28 عامًا ولاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش في محاولة لإقناعه بصفقة مخفضة السعر. (ميرور)

لا يزال لاعب خط وسط مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، 32 عامًا، هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الصيفية. (فوتبول إنسايدر)

يوفنتوس يستهدف ضم تياجو جالو

يحاول يوفنتوس التوصل إلى اتفاق بشروط شخصية مع قلب دفاع ليل البرتغالي تياجو جالو البالغ من العمر 23 عامًا، والمطلوب أيضًا من إنتر ميلان. (فابريزيو رومانو)

لا يتخلى بايرن ميونيخ عن مطاردته للتعاقد مع مدافع برشلونة والأوروغواي رونالد أروجو على الرغم من أنه من غير المرجح قبول عرض للاعب البالغ من العمر 24 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير. (سكاي سبورتس ألمانيا)

من غير المرجح أن يستدعي مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا مدافع اسكتلندا كيران تيرني (26 عامًا) من فترة إعارته مع ريال سوسيداد في فترة الانتقالات لشهر يناير. (فوتبول إنسايدر)