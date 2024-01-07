عبد الحميد بسيوني يدرس زد أف سي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في كأس رابطة الأندية

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أحمد جودة - القاهرة -



يدرس عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش نادي زد أف سي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

ويأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي زد أف سي قبل مواجهة طلائع الجيش وزد أف سي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

يذكر أن نادي طلائع الجيش يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش الفوز زد أف سي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه طلائع الجيش وزد أف سي في كأس رابطة الأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس رابطة الأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش وزد أف سي في كأس رابطة الأندية

تنقل مباراة طلائع الجيش وزد أف سي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس رابطة الأندية على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات بطولة كأس رابطة الأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.