طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن فيوتشر

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح.

خط الدفاع: سيف تقا، هشام صلاح، إسلام أبو سليمة، عمرو صالح، أحمد غنيم، مصطفى إبراهيم.

خط الوسط:مورو ساليفو، عمر الوحش، أحمد عيد، ناصر ناصر، كريم الديب، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، بلال السيد، هاني الطامي، خالد الغندور، زغلول الدسوقي.

خط الهجوم: بواتينج، إريك أوبامي، رجب عمران

موعد مباراه الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية

تنقل مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

