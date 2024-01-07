نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش الكان.. أنجولا وخطى الحصان الأسود في كوت ديفوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بالعودة إلى كأس الأمم الأفريقية، بعد الغياب عن النسخة الماضية، سيكون لدى أنجولا مفاجآت في جعبتها للمنتخبات التي تنظر بشكل قاتم إلى فنها.

مع أفضل إنجاز لهم في البطولة كان الوصول إلى ربع النهائي، فإن طموح فريق " Palancas Negras " سيكون بلوغ المربع الذهبي، قبل أن يبدأوا في الحلم بلقب كأس الأمم الأفريقية.

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأحصنة السواء في التاريخ التي شقت طريقها إلى نصف النهائي، ناهيك عن المباراة النهائية، إلا أن بطولة تشيبولوبولو زامبيا 2012 ليست استثناءً بعيدًا، وقد يعتمد الأنجوليون على هذا الإلهام لصنع التاريخ في كوت ديفوار.

- بيدرو جونكالفيس والأسلوب الهجومي

بعد نجاح ملحوظ مع المنتخب الأنجولي للناشئين، يتجه مدرب أكاديمية سبورتنج لشبونة السابق بيدرو جونكالفيس إلى كأس الأمم الأفريقية لأول مرة مع آمال كبيرة في نزهة غير مسبوقة.

من الناحية التكتيكية والتحيز للاستحواذ، سيبذل جونكالفيس قصارى جهده لإطلاق العنان لأسلوب هجومي قوي في اللعب على الفرق التي تواجهها أنجولا في كأس الأمم الأفريقية.

- دالا الورقة الرابحة

يشتهر جيلسون دالا بموهبته في تسجيل الأهداف، وهو ما يأمل منتخب أنجولا في تحقيقه في كوت ديفوار.

تعد تعدد استخدامات المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا في الثلث الهجومي إحدى أكبر نقاط قوته، ناهيك عن قدمه اليمنى القوية جدًا التي يعشقها في بعض التسديدات بعيدة المدى والتي يجدها حراس المرمى بمثابة كابوس.



- سلفادور البديل المثالي



بعمر 21 عامًا، شق أمبروزيني سلفادور "زين" طريقه ليستحق مكانًا في المنتخب الأنغولي بفضل مواهبه المذهلة التي يعشقها المدرب.

قد يكون زين بمثابة الورقية الرابحة بالنسبة للمنتخب الأنجولي لأن طاقته وقدرته على تسجيل الأهداف وسرعته العالية قد تكون بعض الصفات التي ستحتاجها أنجولا من البديل الذي يمكنه تقديمها باستمرار إلى المنافسين.