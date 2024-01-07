نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. جلسة تصوير لنجم الاهلي الجديد والوكرة يفكر في التراجع عن ضم عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 07-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

عاجل.. جلسة تصوير في "التتش" لصفقة الأهلي الجديدة

بات فريق الكرة الأول بنادي الأهلي قريبًا من الاعلان عن أولى صفقاته الخاصة بالميركاتو الشتوي الجاري وذلك لتدعيم الصفوف بناء على طلبات السويسري مارسيل كولر لضمان المنافسة على جميع الألقاب الممكنة المحلية منها وكذلك القارية.

وقال أحمد شوبير عبر أثير أون تايم سبورت في برنامجه مع شوبير أن صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر انتهت بالفعل والنادي الأهلي قد أنهى كافة الاتفاقات مع اللاعب سواء بالتوقيع على العقود أو جلسة التصوير التي قام بها قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر المشارك في أمم إفريقيا.

وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد سبق وأن أنهى كافة الاتفاقات مع النادي الأهلي بل وقام بتصوير الاعلان التشويقي الخاص بتقديمه للجماهير ويتبقى فقط مجموعة من الرتوش الأخيرة بين صلاح محسن ومودرن فيوتشر.

خاص.. الوكرة يُفكر في التراجع عن ضم عبد القادر

يفكر مسؤولو نادي الوكرة القطري في التراجع عن ضم أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن تراجع مسئولي الفريق القطري عن فكرة التعاقد مع أحمد عبد القادر خلال الميركاتو الحالي، خاصة بعد رحيل مدربهم خلال الفترة الأخيرة لتدريب المنتخب الوطني القطري خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وفي السياق ذاته، يبحث أحمد عبد القادر عن عرض خارجي للرحيل عن القلعة الحمراء بعدما أصبح خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

وكشفت مصادر " دوت الخليج الرياضي " الخاصة أن أحمد عبد القادر يحاول تأخير كل العروض المحلية المطروحة في الوقت الحالي لرحيله عن القلعة الحمراء.

ويمتلك نجم النادي الأهلي عدة عروض محلية للرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، من بينهم " سموحة وفيوتشر والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ايهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية

أعلن ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، محمد دسوقي، حمدى النقاز، عصام صبحي، أحمد محسن

خط الوسط: محمد بيومي، محمد عبد السميع، محمد حسن، عماد حمدى، صالح جمعة، عمرو السعيد، مروان حمدى، محمود الشبراوى، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: حازم مرسى، ياو أنور، باسم مرسى