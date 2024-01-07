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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول مباراة ودية اليوم الأحد أمام تنزانيا قبل مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تنطلق يوم 13 من شهر يناير الجاري في كوت ديفوار.

انتظم لاعبو منتخب مصر في معسكر مغلق من يوم 3 يناير الماضي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تقام المباراة اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة

السادسة مساءً بتوقيت مصر.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

حكام مباراة مصر وتنزانيا الودية

يدير ودية منتخب مصر أمام تنزانيا، طاقم حكام كويتي مكون من:

حكم ساحة: هاشم الإبراهيم

هاشم الإبراهيم مساعد أول: عباس غلوم

عباس غلوم مساعد ثاني: طلال الشمري

طلال الشمري حكم رابع: عبد الله الكندري

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية

تنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية

تردد قناة ON TIME SPORTS 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6

استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.. جنسية طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

معلق مباراة مصر وتنزانيا الودية

يتولى المعلق المصري مؤمن حسن مهمة التعليق على مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد هاني.

أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد هاني. خط الوسط: محمد النني، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

محمد النني، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: مفاضلة بين محمد صلاح ومصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.. جنسية طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

كأس الأمم الأفريقية 2024

يتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع كُلًا مِن:

موزمبيق

غانا

الرأس الأخضر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

التوقيت التاريخ المباراة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الأحد 14 يناير 2024 مصر - موزمبيق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 18 يناير 2024 مصر - غانا العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الاثنين 22 يناير 2024 مصر - الرأس الأخضر