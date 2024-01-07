نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة هدرسفيلد مساء اليوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد عن تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة هدرسفيلد

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: آكانجي، جفارديول، دياز، جوميز.

خط الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، جريليش.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد

وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.