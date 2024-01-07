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أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر يستعد لمباراة ودية أمام تنزانيا اليوم الأحد، استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق في 13 يناير في كوت ديفوار.

اللاعبون انضموا إلى معسكر مغلق انطلق في 3 يناير، تحضيرًا للتألق في البطولة القارية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تقام المباراة اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة

السادسة مساءً بتوقيت مصر.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية

تنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية

تردد قناة ON TIME SPORTS 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6

قبل كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا وموعدها

معلق مباراة مصر وتنزانيا الودية

يتولى المعلق المصري مؤمن حسن مهمة التعليق على مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم.

حكام مباراة مصر وتنزانيا الودية

يدير ودية منتخب مصر أمام تنزانيا، طاقم حكام كويتي مكون من:

حكم ساحة: هاشم الإبراهيم

هاشم الإبراهيم مساعد أول: عباس غلوم

عباس غلوم مساعد ثاني: طلال الشمري

طلال الشمري حكم رابع: عبد الله الكندري

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد هاني.

أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد هاني. خط الوسط: محمد النني، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

محمد النني، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: مفاضلة بين محمد صلاح ومصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

قبل كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا وموعدها

كأس الأمم الأفريقية 2024

يتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع كُلًا مِن:

موزمبيق

غانا

الرأس الأخضر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024