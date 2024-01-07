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أحمد جودة - القاهرة - أعلن والتر ماتزاري، المدير الفني لنادي نابولي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تورينو في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولمبيكو تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وتورينو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: بيير لويجي جوليني.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماريو روي.

خط الوسط: ينس كايوستي، ستانسيلاف لوبتكا، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري، خفيتشا كفاراتسخيليا، ماتيو بوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد تورينو في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد تورينو مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق بدر الدين روابح.

