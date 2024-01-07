نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي: كولر رفض مقترح عودة محمد شكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رفض مقترح عودة محمد شكري ظهير أيسر الفريق السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، في يناير الجاري.

مصدر بالأهلي: كولر رفض مقترح عودة محمد شكري

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن لجنة التخطيط عرضت على المدرب السويسري، استعادة محمد شكري والاستفادة من بند أولوية التعاقد معه، لتدعيم الجبهة اليسرى.

وتابع: "كولر رفض الأمر تمامًا، خاصةً أنه لا يقتنع بقدراته الفنية ويرغب في التعاقد مع ظهير أيسر آخر ولكن مع نهاية الموسم الجاري، حيث يستمر في اعتماده على التونسي علي معلول وكريم الدبيس في هذا المركز".

وكان شكري تلقى عرضًا من جانب نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أبدى اللاعب مرونة في إمكانية التوقيع للفارس الأبيض.

ويعد شكري أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل سيراميكا كليوباترا تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني، وأصبح مطلوب بقوة في الزمالك لتدعيم صفوفه.