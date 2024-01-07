نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يفوز على إمبولي بثلاثية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد ميلان ثلاث نقاط مهمة في مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على إمبولي بثلاثية نظيفة من توقيع جيرو وتشيك وتراوري وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو الإيطالي.

بهذه النتيجة، يحتل ميلان المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة بينما تجمد رصيد إمبولي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.

بدأت المباراة بهجمات شرسة من ميلان على مرمى إمبولي، حيث تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشر عن طريق تشك الذي تابع تمريرة لياو ليسددها في الزاوية اليمنى السفلية.

في الدقيقة 22، كاد ثيو هيرنانديز يسجل ثاني أهداف ميلان عندما شق طريقه نحو مرمى إمبولي وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس إمبولي.

في الدقيقة 29، تلقى الحكم فيديريكو لا بينا إشارة في بأحقية ميلان لركلة الجزاء تصدى لها جيرو ليسجل ثاني أهداف المباراة ويتقدم ميلان بثنائية نظيفة وينتهي الشوط الأول.

في الشوط الثاني، واصل ميلان سيطرته على المباراة وكاد يسجل ثالث أهدافه في الدقيقة 62 عندما قابل كريستيان بوليسيتش نجم ميلان كرة عرضية دقيقة داخل منطقة الجزاء ويحاول تسديدها برأسه لكن حارس مرمى إمبولي تصدى لها.

نجح ميلان في القضاء على آمال إمبولي عندما سجل ثالث أهدافه في الدقيقة 88 من المباراة عن طريق تشاكا تراوري الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى إمبولي وتنتهي المباراة بفوز ميلان.