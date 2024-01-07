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أحمد جودة - القاهرة -

حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد حضور عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، إلى النادي من أجل الخضوع لجلسة تصوير قبل تقديمه للإعلام والجماهير.

موعد خضوع عمر كمال عبدالواحد لجلسة تصوير في الأهلي بعد إتمام انتقاله

وكان النادي الأهلي أتم اتفاقه مع نادي مودرن فيوتشر وعمر كمال عبدالواحد، بشأن الحصول على توقيع اللاعب في يناير الجاري، حيث يتبقى بعض الرتوش البسيطة قبل الإعلان.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن عمر كمال عبد الواحد سوف يقوم بإجراء جلسة تصوير صفقة انتقاله إلي القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع: "اللاعب سوف يحضر إلى مقر النادي في الجزيرة، خلال الإجازة التي يحصل عليها لمدة يوم واحد من المنتخب الوطني، حيث يخضع للتصوير قبل السفر للمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

ويتواجد عمر كمال عبدالواحد ضمن قائمة منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار والتي تنطلق 13 يناير الجاري.