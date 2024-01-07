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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن النادي استقر على إبرام صفقتين فقط لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يغلق ميركاتو الشتاء بصفقتين فقط

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "الأهلي سوف يقوم بالتعاقد مع لاعبين فقط في مركزي الدفاع والهجوم، ولن يبرم أي صفقات أخرى".

وأضاف: "الأهلي يضع الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، حيث وافق ناديه على رحيله بصورة رسمية وتم الاتفاق على كل الأمور".

وقال: "تتبقى صفقة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، والتي سيتم حسمها خلال 48 ساعة، لتدعيم خط الهجوم بمنتصف الموسم الجاري".

واختتم: "ما يعطل صفقة وسام أبو علي حتى الآن، هي مطالب ناديه حيث يرغب في الحصول على مبلغ 2 مليون دولار وتوقف عرض الأهلي عند مليون و700 ألف دولار، ولكن المفاوضات لا زالت جارية بين الطرفين".

