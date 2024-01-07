عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف أوفا بعد انسحاب الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي بيراميدز من الحصول على خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بيراميدز يقترب من خطف أوفا بعد انسحاب الأهلي

ودخل أحمد أمين أوفا مهاجم انبي، ضمن حسابات بيراميدز للتعاقد معه في انتقالات الشتاء الحالية أو مطلع الموسم المقبل بشكل نهائي، في ظل امتلاكه قدرات فنية كبيرة.

وتدخل بيراميدز للتفاوض مع إنبي واللاعب، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أبدى أوفا موافقته على التوقيع واللعب بين صفوف الفريق.

ويرفض نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، التنازل عن خدمات أوفا خلال يناير الجاري بناءً على رغبة تامر مصطفى المدير الفني، مع إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

ورحب أوفا بعرض نادي بيراميدز، بعد انسحاب النادي الأهلي من المفاوضات للحصول على توقيعه، بعد رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني إتمام التعاقد مع اللاعب، ورغبته في استمرار الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

