أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة قائمة فريقه لمواجهة بلدية المحلة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - حسين تيمور.

خط الدفاع: محمد المغربي - إسلام جابر - بركات حجاج - عبدالرحمن عامر - أحمد أمين - أحمد خالد.

خط الوسط: حسين فيصل - دوكوا دودو - أبو بكر ليادي - مصطفى ميدو - لحسن دهدوه - عمرو قلاوة - إبراهيم جامبو - محمد عصام.

خط الهجوم: حسام حسن - فادي فريد - محمد سعيد - طارق علاء

موعد مباراه سموحة وبلدية المحلة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد غزل المحلة.

القناة الناقلة لمباراة سموحة وبلدية المحلة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

تنقل مباراة سموحة وبلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة على قناة أون تايم سبورت hd 2 المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

