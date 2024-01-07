نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريكاردو فورموسينيو يدرس الاتحاد السكندري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدرس ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر نادي الاتحاد السكندري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في كأس رابطة الأندية.

ويأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي الاتحاد السكندري قبل مواجهة مودرن فيوتشر والإتحاد السكندري في كأس رابطة الأندية.

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 من 8 مباريات وله مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والجونة.

وخسر مودرن فيوتشر لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الهزيمة من الأهلي برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والإتحاد السكندري في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.

