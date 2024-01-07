نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يغلق ميركاتو الشتاء بصفقتين ومعتمد جمال يفاجئ لاعبي الزمالك وبيراميدز يخطف صفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

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ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 7-1-2024 في السطور التالية:

الأهلي يغلق ميركاتو الشتاء بصفقتين

أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن النادي استقر على إبرام صفقتين فقط لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "الأهلي سوف يقوم بالتعاقد مع لاعبين فقط في مركزي الدفاع والهجوم، ولن يبرم أي صفقات أخرى".

وأضاف: "الأهلي يضع الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، حيث وافق ناديه على رحيله بصورة رسمية وتم الاتفاق على كل الأمور".

معتمد جمال يفاجئ لاعبي الزمالك

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، وأكد على ثقته في جميع اللاعبين لتنفيذ المطلوب خلال الوقت الراهن.

وشدد معتمد جمال على أن الجميع لديه فرصة قوية خلال هذه الفترة للاستعداد بالشكل الأنسب، وأوضح أن الفريق سيخوض دورتين وديتين في الإمارات ومن الضروري الظهور خلالهما بالشكل الذي يليق باسم النادي.

بيراميدز يخطف صفقة مدوية

اقترب نادي بيراميدز من الحصول على خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودخل أحمد أمين أوفا مهاجم انبي، ضمن حسابات بيراميدز للتعاقد معه في انتقالات الشتاء الحالية أو مطلع الموسم المقبل بشكل نهائي، في ظل امتلاكه قدرات فنية كبيرة.

وتدخل بيراميدز للتفاوض مع إنبي واللاعب، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أبدى أوفا موافقته على التوقيع واللعب بين صفوف الفريق.

ويرفض نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، التنازل عن خدمات أوفا خلال يناير الجاري بناءً على رغبة تامر مصطفى المدير الفني، مع إمكانية رحيله في الصيف المقبل.