نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| تدريبات خاصة لحراس المرمى.. وعودة أوباما.. والمثلوثي وجمعة يواصلان التأهيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة سريعة مع لاعبي الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة.



وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، وأكد على ثقته في جميع اللاعبين لتنفيذ المطلوب خلال الوقت الراهن.



وشدد معتمد جمال على أن الجميع لديه فرصة قوية خلال هذه الفترة للاستعداد بالشكل الأنسب، وأوضح أن الفريق سيخوض دورتين وديتين في الإمارات ومن الضروري الظهور خلالهما بالشكل الذي يليق باسم النادي.



وفي نهاية الجلسة حرص معتمد جمال المدير الفني على منح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في مران اليوم.

-متعمد جمال يخفف الحمل البدني للاعبين



خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم.



وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جوانب تأهيلية خاصة بالعضلات وتقويتها من خلال أداء تدريبات باستخدام الأدوات المخصصة، بالإضافة إلى فقرة تدريبات بالكرة.



وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدا أمام كسكادا.



-"أوباما" ينتظم في التدريبات الجماعية



شارك يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإجهاد.



واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على "أوباما" خلال المران، وبعدها شارك اللاعب بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.



-تدريبات خاصة لحراس المرمى



قام محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخصيص فقرة تدريبات فنية خاصة للثلاثي محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين حراس مرمى الأبيض، خلال المران.



وقام عبد المنصف بتدريب الحراس على عدة جوانب فنية منها سرعة رد الفعل، بالإضافة إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء، والتعامل مع الكرات العرضية.



وحرص محمد عبد المنصف على منح ثلاثي حراسة المرمى التعليمات الفنية بشكل متواصل وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.



-المثلوثي وجمعة يواصلان التأهيل



واصل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم الأحد، بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة.



وأدى المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل ملعب النادي وصالة الجيمانيزيوم بمقر الزمالك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له.



وفي نفس الوقت خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال ضمن البرنامج الموضوع لتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

