كيف تشاهد مباراة منتخب مصر اليوم ضد تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يتأهب منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة فريقه التنزاني في مباراة ودية اليوم الأحد، استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في 13 يناير في كوت ديفوار.

تم استدعاء اللاعبين الذين اختارهم المدير الفني روي فيتوريا لتمثيل مصر في البطولة إلى معسكر مغلق انطلق في 3 يناير، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة لتحقيق أداء متميز في الحدث الكروي القاري.

وتقام بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة:

السادسة مساءً بتوقيت مصر.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا؟

ستتم بث مباراة منتخب مصر وتنزانيا على قناة أون تايم سبورت، حيث قامت المجموعة الإعلامية بالإعلان عن إمكانية متابعة اللقاء مباشرةً على هذه القناة المجانية. وبهذا، يتاح لعشاق كرة القدم في مصر الفرصة لمشاهدة المباراة بسهولة.

للراغبين في معرفة تردد قناة أون تايم سبورت، يمكن ضبط التلفزيون على الإعدادات التالية:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: نايل سات.

قم بتعديل معامل التصحيح إلى 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تعيين معدل الترميز: 27500.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.