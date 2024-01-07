نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة تنزانيا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل فريقه في ودية تنزانيا المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في اطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة تنزانيا الودية

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

تنقل بث مباشر مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية يلا شوت الدولية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات منتخب مصر الودية.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الافريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير