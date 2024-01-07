أبو تريكة: مصر يعتبر المرشح الأقوي للفوز بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أبو تريكة، النجم السابق للأهلي ومنتخب مصر، أن المنتخب المصري يعتبر المرشح الأول للتتويج بأي بطولة كأس أمم إفريقيا. وأشار إلى أن الفريق الوطني يتمتع بعناصر مميزة وقوية، وهو قادر على الفوز باللقب في البطولة المقبلة التي ستُقام في كوت ديفوار.

أبو تريكة يتوقع مركز منتخب مصر

منتخب مصر يستعد حاليًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستُقام في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وفي تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت"، قال أبو تريكة: "مصر دائمًا تكون المرشح الأول في أي بطولة إفريقية، لدينا لاعبون من الطراز العالمي ومدير فني على مستوى عال، ونأمل في تحقيق اللقب للمرة الثامنة".

وأضاف: "في كل بطولة نظهر كمرشح رئيسي، وعلى الرغم من أن الأنظار قد لا تكون دائمًا على منتخبنا، إلا أننا نتمنى أن يظهر الفريق بشكل جيد ويحقق اللقب".

وختم تصريحاته بالتمنيات بأن يكون الأداء جيدًا وأن يتمكن المنتخب المصري من تحقيق اللقب الثامن في تاريخه.