نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم بشغف المواجهة القادمة بين ليفربول ضد أرسنال في ملعب الإمارات، ضمن فعاليات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ في ظل هذا الانتظار المثير، يشهد الوقت الحالي ارتفاعًا في معدلات البحث حول تشكيلة ليفربول المتوقعة، من المتوقع أن يخوض الفريق المباراة أمام أرسنال بتشكيلة لا تتضمن اسم محمد صلاح، الذي يستعد حاليًا بصحبة منتخب مصر للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

ستجرى مباراة الفريق الأول لكرة القدم في نادي أرسنال ضد الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ستقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ستقام المباراة على ملعب الإمارات، الذي يعتبر معقلًا لنادي أرسنال الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال

كشفت قنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن نقل مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ستقوم شبكة بين سبورت بنقل أحداث شوطي المباراة، وذلك عبر قناة bein sports HD1.

المعلق على مباراة ليفربول وأرسنال

أعلنت شبكة بين سبورت الرياضية القطرية أن المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي سيقوم بالتعليق على أحداث شوطي مباراة الفريق الأول لكرة القدم في نادي أرسنال ضد الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تشكيل مباراة ليفربول ضد أرسنال

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، جاكبو، لويس دياز.

فيما قد يبدأ فريق أرسنال بالتشكيل التالي: