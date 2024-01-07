نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة منتخب المغرب تغادر إلى كوت ديفوار استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت عصر اليوم بعثة منتخب المغرب إلي كوت ديفوار استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويأتي ذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بمباراة الافتتاح منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو.

قائمة منتخب المغرب استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير أبقار، محمد الشيبي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون، سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، سليم أملاح، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أمين حارث.

خط الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، طارق تيسودالي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.



يسعي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب التتويج باللقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

موعد مباراه منتخب المغرب القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب تنزانيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء بعد القادم

