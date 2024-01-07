عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي أرسنال، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه.

خط الوسط: جونز، ماك أليستير، هارفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، نونيز، جاكبو.

موعد مباراة ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.