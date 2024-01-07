عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي ليفربول، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، كيويور.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، جورجينيو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيلسون، كاي هافيرتز.

موعد مباراة ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

