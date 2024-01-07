محمد عبد المنصف يكشف آخر تطورات مستوى حراس الزمالك.. وموقف عواد من الاستبعاد من قائمة المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمستوي وتطور أداء حراس مرمى القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

محمد عبد المنصف يكشف آخر تطورات مستوى حراس الزمالك

وشدد عبد المنصف على التزام محمد عواد حارس المرمى في التدريبات بعد عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وأضاف مدرب الحراس أن عواد يؤدي التدريبات بجدية ويركز في عمله فقط دون الانشغال بأي أمور أخرى.

وأشار محمد عبد المنصف إلى أن العمل حاليًا قائم وبقوة من أجل استكمال الفترة الماضية التي ظهر فيها محمد عواد بشكل مميز، سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع خلالها الخروج بشباك نظيفة في خمس مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها.

وفيما يخص الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، أشاد عبد المنصف بتطور الأداء الخاص بالثنائي سواء في التدريبات أو خلال المشاركة في مباريات فريقهما ببطولة الجمهورية.

وشدد مدرب الحراس على أن نفاد ومعاذ سيكون لهما دور في المباريات الودية خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.