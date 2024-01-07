نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يدك شباك هدرسفيلد بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق هدرسفيلد بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد

سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الأول في شباك هدرسفيلد في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة بتمريرة جوليان ألفاريز.

وجاء جولييان ألفاريز في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة ليسجل هدف المان سيتي الثاني بصناعة ريكو لويس.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين سجل بوب هدف المان سيتي الثالث في شباك هدرسفيلد بتمريرة حاسمة من نونيز.

واستطاع فيل فودين هز شباك هدرسفيلد من جديد في الدقيقة الخامسة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليعلن هدف السيتي الرابع.

واختتم دوكو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في شباك هدرسفيلد في الدقيقة الرابعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

