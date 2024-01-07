نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يواصل نزيف النقاط بعد السقوط أمام تورينو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي أمام نظيره تورينو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أولمبيكو تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل نابولي بعد هذه الخسارة المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة سبع مباريات، فيما يحتل فريق تورينو المركز العاشر برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مثلهم.

أحداث مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي

سجل أنطونيو سانابريا أول أهداف اللقاء لصالح تورينو في الدقيقة 43، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها دوفان زاباتا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها سانابريا بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتحصل باسكوالي ماتزوكي لاعب نابولي على بطاقة حمراء في الدقيقة 49، بعد التدخل العنيف على ركبة فالينتينو لازارو لاعب تورينو.

وأحرز نيكولا فلاسيتش الهدف الثاني لصالح نابولي في الدقيقة 53، بعد تمريرة من دوفان زاباتا إلى زميله فلاسيتش الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثالث لصالح تورينو في الدقيقة 65، بعد تسديدة من أنطونيو سانابريا من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وعزز أليساندرو بونجيورنو التقدم بالهدف الثالث لصالح تورينو في الدقيقة 66، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء نابولي، نفذها فالنتينو لازارو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها بونجيورنو برأسية رائعة، لم يتمكن الحارس فانيا ميلنكوفيتش لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية العلوية اليسرى للمرمى.