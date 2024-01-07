نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ ضخم ينعش خزينة الأهلي.. تعرف على الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتعش خزينة النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة بعدما بات النادي الأحمر قريبًا من الحصول على مكافأة الفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز النادي الأهلي المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ والتي أقيمت في السعودية الشهر الماضي.

مبلغ ضخم ينعش خزينة الأهلي خلال أيام

ومن المقرر أن تنتعش خزينة النادي الأهلي بمبلغ 2 ونصف المليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نهاية شهر يناير الجاري هي قيمة مكافأة المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق الأحمر مكافأة مالية قدرها 250 ألف جنيه لكل لاعب بعد الحصول على الميدالية البرونزية.

الجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ١٠ أيام لعدم ارتباط الفريق الأحمر بأي مباريات خلال الفترة الحالية.

