نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد اليوم الأحد 7 يناير 2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد اليوم الأحد 7 يناير 2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد

فاز فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق هدرسفيلد بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد

أحرز فيل فودين هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة الثالثة والثلاثين ليوقع جوليان ألفاريز على الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وسجل بوب الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والخمسين، ليحرز فيل فودين الهدف الرابع من جديد في الدقيقة الخامسة والستين.

واختتم دوكو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في شباك هدرسفيلد في الدقيقة الرابعة والستين.