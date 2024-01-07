نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي ضد تورينو اليوم الأحد 7-1-2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة نابولي وتورينو بخسارة فريق الجنوب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولمبيكو تورينو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة نابولي ضد تورينو في الدوري الإيطالي

افتتح أنطونيو سانابريا أول أهداف اللقاء لصالح تورينو في الدقيقة 43، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها دوفان زاباتا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها سانابريا بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نيكولا فلاسيتش الهدف الثاني لصالح نابولي في الدقيقة 53، بعد تمريرة من دوفان زاباتا إلى زميله فلاسيتش الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أليساندرو بونجيورنو التقدم بالهدف الثالث لصالح تورينو في الدقيقة 66، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء نابولي، نفذها فالنتينو لازارو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها بونجيورنو برأسية رائعة، لم يتمكن الحارس فانيا ميلنكوفيتش لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية العلوية اليسرى للمرمى.